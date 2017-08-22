Hortum geldi sele dikkat!

İstanbul Beykoz'da dün denizde görülen hortum vatandaşları heyecanlandırdı. Hortumla birlikte bölgesel
başlayan yağışın bugün etkisini artırması bekleniyor. Sel ve su baskını yaşanabilir
İstanbul'da bu sabah da etkili olması beklenen sağanak yağışlar dün başladı. Beykoz'da yağış sırasında hortum oluştu. İstanbul Meteoroloji
1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, dün başlayan yağışlar bugün sabah saatlerinde etkili olacak. Bu akşam geç saatlere kadar devam etmesi beklenen yağış kentin birçok bölgesinde etkisini gösterecek.
DOLU YAĞABİLİR
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü kuvvetli sağanak yağışın yer yer doluya dönüşebileceğini ama geçen seferki gibi kuvvetli bir yağış beklemediklerini belirtti. İstanbul Beykoz'da görülen hortumu yorumlayan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, "Karadeniz suyu sıcak olduğundan bu tür küçük hortumlar görülebilir. Denizden karaya yaklaşınca etkisi azalır. Endişe edilecek bir durum yok" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporlarına göre bugün hortum ve dolunun da etkili olabileceği açıklandı. Meteoroloji'nin açıklamasında ise "İstanbul'da salı günü sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gün boyu etkili olarak kuvvetli olması beklendiğinden başta ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
MARMARA EGE VE KARADENİZ YAĞIŞLI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; bugün Marmara
, Ege ve Karadeniz bölgeleri yağışlı olacak. Yağışlar yarın Marmara ve Ege'yi terk edecek. Perşembe günü ise tüm yurtta güneşli ve açık bir hava etkili olacak. Meteoroloji, Marmara'nın doğusunda görülecek yağışlar sebebiyle Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya, Düzce, Zonguldak'ta yaşanları uyardı. Kentlerde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada "Marmara'nın doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.