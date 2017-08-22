Ordu'da inek etinden 1 kişinin öldüğü mahalle karantinaya alındı

Ordu'nun Çatalpınar İlçesi'nde kesilen ineğin etinden yiyerek rahatsızlanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Ordu Valiliği, Ankara Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilen numunede şarbon hastalığı belirlenmesi üzerine, karantina uygulanmaya başladığını bildirdi.



İNEK ETİNDEN YİYEN BİR KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA



Ordu'nun Çatalpınar İlçesi'ne bağlı Elmaköy Mahallesi'nde, geçen 11 Ağustos'ta meydana gelen olayda, T.T.'ye ait olan ineğin kesilmesinin ardından etinden yediği iddia edilen 3 kişi, daha sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Nevzat Meşedüzü önceki gece kurtarılamayarak hayatını kaybetti, 2 kişinin de aynı hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.



GÖNDERİLEN NUMUNEDE ŞARBON POZİTİF ÇIKTI



Olayın nedenini araştırmak üzere Ankara Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilen numunede şarbon pozitif çıktığı bugün Ordu Valiliği'ne bildirildi. Bunun üzerine Valilik tarafından Çatalpınar Elmaköy Mahallesi'nde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.



Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, halk sağlığı ve hayvan sağlığının korunması amacıyla her türlü tedbirin alındığı, gerekli çalışmaların da ilgili kurumlar tarafından yürütüldüğü belirtilerek şöyle denildi:



"Olayın sebebini araştırmak üzere Ankara Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilen numunede şarbon (+) olduğunun 22.08.2017 tarihinde Valiliğimize bildirilmesi üzerine; Olayın yaşandığı Çatalpınar´ın Elmaköy mahallesinde derhal karantina tedbirleri uygulanmaya başlanmıştır. Oluşturulan aşılama ekipleri ile koruma bölgesi içerisinde bulunan at, eşek, koyun ve keçilerin hastalığa karşı aşılama çalışmalarına başlanmıştır. 10 kilometre yarıçap içerisinde kalan 2 bin 500 hayvanın aşılaması yapılacaktır. Çatalpınar İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı ile; hastalık çıkan işletme merkez olmak üzere 10 kilometrelik alana, hayvan giriş çıkışı ile hayvan kesimi 15 günlük karantinasüresi boyunca yasaklanmıştır. Ayrıca, bugün İlçe Kaymakamı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürünün katılımı ile bir toplantı düzenlenerek, konu hakkında mahalle muhtarları bilgilendirilmiştir."