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Petshop'ta taciz skandalı kızları sakin bir bölüme götürüp...

Giriş Tarihi: 22.8.2017 16:18
Petshop'ta taciz skandalı kızları sakin bir bölüme götürüp...

'da 8 yaşındaki iki kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan 51 yaşındaki Metin Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün Atakum İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaş olan 8 yaşındaki iki kız çocuğu, yeni açılan petshopa gidip burada bulunan hayvanları sevmeye başladı. Emekli olan ve işyeri sahibini tanıdığı için arasıra gelip petsohopta çalışan Metin Ç., kızlara hayvanları göstereceğini söyleyip işyerinin sakin bir kısmına götürüp burada elle de bulundu. Olayın ardından eve giden çocuklar, durumu ailelerine anlattı. Aileler de polise giderek şikayette bulundu.

Şikayetin ardından harekete geçen polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen şüpheli Metin Ç., savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede de ifade veren Metin Ç., 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Petshop'ta taciz skandalı kızları sakin bir bölüme götürüp...
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