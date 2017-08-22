Takıları paylaşamadılar

Zonguldak
'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan Murat A. ile Karabük
'ün Yenice
ilçesinde yaşayan Merve Ç., hayatlarını birleştirme kararı aldı. Hafta sonu da düğünleri vardı. Damat tarafı önceki gün, gelini almak için Yenice'ye gitti. Bu sırada taraflar arasında yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı. Kavganın yatıştırılmasının ardından, kız tarafı düğünü iptal etmek istedi. Ancak gelin ve damat düğünün yapılmasında ısrar etti. Zorunlu olarak barışan taraflar, konvoy halinde düğünün yapılacağı Gökçebey'deki çay bahçesine gitti. Gergin başlayan düğünde bir süre sonra takı töreni yapıldı. Bu törenin bitmesinin ardından ise bu kez gelinin annesi Ayşe Ç., ile damadın ailesi arasında takıların paylaşımı ve kimde kalacağı konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, taraflar tekme tokat birbirine girdi. Kavgada, aralarında gelinin annesinin de bulunduğu bazı kişiler yaralandı. Yaralılar, Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada hastane bahçesinde bekleyen iki taraf arasında yeniden kavga çıktı. Olay yerinde polisin havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalışmasına rağmen, bu kavgada da aralarında gelinin babası Mustafa Ç. ile teyzesi Hatice Ç.nin de olduğu birçok kişi daha yaralandı. İki kavgada yaralananların sayısı 17'ye ulaşırken, ilk müdahaleleri yapılan, aralarında gelinin babası ve teyzesinin de bulunduğu 8 yaralı, Zonguldak'taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis, kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Kız ve erkek tarafı arasında çıkan kavgada gelinin annesi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan
17 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.