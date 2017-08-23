Apartman yöneticisi 'evinize gelen giden belli değil' deyince...

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartman yöneticisi olduğu öğrenilen Muhammet Atila ile apartmanda bulunan kiracı Döne Y. (24) arasında sözlü tartışma yaşandı.

Apartman yöneticisi olan Muhammet Atila, genç kadının kapısını çalarak iddiaya göre, "Eve kimin gelip gittiği belli değil. Her gün farklı kişiler geliyor. Biz bu durumdan rahatsızız. Aidat da ödemiyorsunuz" diye ikaz etti.



Bunun üzerine sözlü tartışma büyüdü. Daha sonra evde bulunan tabancayı alan kadın, apartman yöneticisini sırtından vurdu.

Kanlar içinde yere yığılan yönetici, olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Silahla yaralama olayını gerçekleştiren Döndü Y. ise suç aletiyle birlikte gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay anında evde bulunan bir kadın da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.