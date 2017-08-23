Doluya karşı karton!

İstanbul dün, belediyenin dolu yağışı uyarısı nedeniyle teyakkuzdaydı. Yaklaşık bir ay önce yağan dolunun otomobillere zarar vermesi yüzünden İstanbullular araçlarını halı ve kilimlerle korumaya aldı. Sokaklar halı, kilim ve kartonlar, hatta güneşliklerle örtülü araçlarla doldu. İstanbul genelinde kapalı otopark
lar ise riske girmek istemeyenlerin bıraktığı araçlarla tamamen doldu. Şehirde sokağa çıkan insan ve trafiğe çıkan araç sayısı da düştü. İstanbullular ulaşım için toplu taşıma araçlarını tercih etti. Yollar boşaldı. Birçok yerde su baskınlarına karşı önlem alındı. Yağış şehirde yer yer etkili oldu ancak bu kez 27 Temmuz'da görülen afet durumu yaşanmadı. Öte yandan Manisa
'nın Akhisar ilçesinde çiftçilik yapan Bayram Altındaş (36) yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İstanbul bugün güneşli
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; sağanak yağış
lar bugün Marmara Bölgesi'ni ter kediyor. İstanbul'da hava bugün açık, sıcaklık 28 derece olacak. Yağış ise Karadeniz Bölgesi'ni etkileyecek.
Mustafa KAYA-Furkan KARA-Emir SOMER /
SABAH