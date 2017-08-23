Eskort sitelerine takılınca dolandırılmaya doyamadı

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunan S.Y., internet sitelerinde gezdiği esnada Lüleburgaz'da bir eskort sitesinde tanıştığı kadınla telefonlaştığını söyledi. S.Y. kadının Lüleburgaz'da ikamet ettiğini ve 1 saatlik ilişki için kendisinden 200 TL isteyerek, ücreti ATM'den yatırması gerektiğini söylediğini belirtti.

200, 400 DERKEN 10 BİN TL GİTTİ!

Bunun üzerine ATM'ye 220 TL para yatırdığını belirten S.Y. ancak bayanın teminat istediğini, o yüzden 400 TL daha yatırdığını, telefondaki kadının paranın yatmadığını söylemesi üzerine bu şekilde 9 bin 860 TL para yatırdığını kaydetti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili soruşturma inceleme başlattı.