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Eskort sitelerine takılınca dolandırılmaya doyamadı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 23.8.2017 08:54
Eskort sitelerine takılınca dolandırılmaya doyamadı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişi eskort sitelerinde tanıştığı kadına 3 defa para yatırdı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunan S.Y., sitelerinde gezdiği esnada Lüleburgaz'da bir eskort sitesinde tanıştığı kadınla telefonlaştığını söyledi. S.Y. kadının Lüleburgaz'da ikamet ettiğini ve 1 saatlik ilişki için kendisinden 200 TL isteyerek, ücreti ATM'den yatırması gerektiğini söylediğini belirtti.

200, 400 DERKEN 10 BİN TL GİTTİ!

Bunun üzerine ATM'ye 220 TL para yatırdığını belirten S.Y. ancak bayanın teminat istediğini, o yüzden 400 TL daha yatırdığını, telefondaki kadının paranın yatmadığını söylemesi üzerine bu şekilde 9 bin 860 TL para yatırdığını kaydetti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili soruşturma inceleme başlattı.

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Eskort sitelerine takılınca dolandırılmaya doyamadı
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