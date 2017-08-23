Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 23 Ağustos 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun 845'nci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 13, 19, 21, 24, 29 ve artı 6 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 5 artı 1 bilen 4 kişi, 172 bin 425 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 172 bin 425 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 13 kişi 5 bin 305 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 252 kişi 273 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 279 kişi 28 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 204 kişi 16 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 85 bin 628 kişi 3 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 272 kişi 5 lira 35'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 197 bin 523 kişi ise 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Çankaya, Denizli'nin Merkezefendi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat, İstanbul'un Sultangazi ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 299 bin 1 lira 45 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 916 bin 363 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 510 bin 889 lira 25 kuruş aktarıldı.