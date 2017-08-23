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- - 23 Ağustos 2017

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 23.8.2017 22:13 Güncelleme Tarihi: 23.8.2017 22:14
Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 23 Ağustos 2017

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 845'nci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 13, 19, 21, 24, 29 ve artı 6 olarak belirlendi. itibarıyla 5 artı 1 bilen 4 kişi, 172 bin 425 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 845'nci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 13, 19, 21, 24, 29 ve artı 6 olarak belirlendi. itibarıyla 5 artı 1 bilen 4 kişi, 172 bin 425 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı. İşte hakkında tüm detaylar!

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 172 bin 425 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 13 kişi 5 bin 305 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 252 kişi 273 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 279 kişi 28 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 204 kişi 16 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 85 bin 628 kişi 3 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 272 kişi 5 lira 35'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 197 bin 523 kişi ise 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Çankaya, Denizli'nin Merkezefendi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat, İstanbul'un Sultangazi ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 299 bin 1 lira 45 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 916 bin 363 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 510 bin 889 lira 25 kuruş aktarıldı.

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Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 23 Ağustos 2017
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