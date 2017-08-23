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'da feci : 3 ölü, 3 yaralı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 23.8.2017 20:25
Tekirdağ'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

'ın Hayrabolu ilçesinde otomobil ile bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen da 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu- yolunda 'nın kullandığı 34 ND 0797 plakalı panelvan araç, karşı yönden gelen Dilaver Tunca (51) yönetimindeki 34 DV 1998 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

da, otomobil sürücüsü Tunca ile Yücel Ruscuk (61) ve Hasan Soydan (84) olay yerinde hayatını kaybetti. Panelvan araçta yaralanan sürücüsü Halis Hata, aynı araçta bulunan Murat Beycan ve Ferit Beycan sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Tekirdağ'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
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