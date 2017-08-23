Tekirdağ'da trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı!

Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu-Tekirdağ yolunda Halis Hata'nın kullandığı 34 ND 0797 plakalı panelvan araç, karşı yönden gelen Dilaver Tunca (51) yönetimindeki 34 DV 1998 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Tunca ile Yücel Ruscuk (61) ve Hasan Soydan (84) olay yerinde hayatını kaybetti.

Panelvan araçta yaralanan sürücüsü Halis Hata, aynı araçta bulunan Murat Beycan ve Ferit Beycan sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.