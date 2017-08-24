Antalya'da minibüs devrildi: 11 yaralı!

Kaza, sabah saatlerinde Avsallar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Alanya'da Antalya'ya turist götüren 07 GAU 68 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ismi açıklanmayan sürücü ağır yaralanırken, çoğunluğu yabancı 10 tatilci kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Ayakta tedavileri yapılan tatilciler taburcu edilirken, durumu ağır olan sürücünün tedavisi hastanede sürüyor.