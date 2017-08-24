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Antalya'da minibüs devrildi: 11 yaralı!

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 24.8.2017 18:47 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 18:47
Antalya'da minibüs devrildi: 11 yaralı!

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde, kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralanırken, 10 tatilci ise yı hafif sıyrıklarla atlattı.

, sabah saatlerinde Avsallar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Alanya'da Antalya'ya turist götüren 07 GAU 68 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ismi açıklanmayan sürücü ağır yaralanırken, çoğunluğu yabancı 10 tatilci kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Ayakta tedavileri yapılan tatilciler taburcu edilirken, durumu ağır olan sürücünün tedavisi hastanede sürüyor.

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Antalya'da minibüs devrildi: 11 yaralı!
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