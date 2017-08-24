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'evinize gelen giden belli değil' deyince...

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 23.8.2017 22:22 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 01:58
Apartman yöneticisi 'evinize gelen giden belli değil' deyince...

’da 24 yaşındaki Döne Y., aidat yüzünden aparman yöneticisi 52 yaşındaki ’yla tartıştı. Atila'nın "Evinize gelen giden belli değil. Bir sürü yabancı şahıs gelip gidiyor" sözleri üzerine genç kız, yöneticiyi tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, olduğu öğrenilen ile apartmanda bulunan Döne Y. (24) arasında sözlü tartışma yaşandı.

Apartman yöneticisi olan Muhammet Atila, genç kadının kapısını çalarak iddiaya göre, "Eve kimin gelip gittiği belli değil. Her gün farklı kişiler geliyor. Biz bu durumdan rahatsızız. Aidat da ödemiyorsunuz" diye ikaz etti.

Bunun üzerine sözlü tartışma büyüdü. Daha sonra evde bulunan tabancayı alan kadın, apartman yöneticisini sırtından vurdu.

Kanlar içinde yere yığılan yönetici, olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahla yaralama olayını gerçekleştiren Döndü Y. ise suç aletiyle birlikte gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay anında evde bulunan bir kadın da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Apartman yöneticisi 'evinize gelen giden belli değil' deyince...
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