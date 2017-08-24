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Asker arkadaşını 160 bin lira dolandırdı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 24.8.2017 16:45

’nın Milas ilçesinde, asker arkadaşını yaklaşık 160 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli kişi kayıplara karıştı.

Milas'a bağlı Koru Mahallesinde bir araziyi göstererek, asker arkadaşını dolandıran kişi kayıplara karıştı. Aslen Bitlisli olan fakat İstanbul'da ikamet eden asker arkadaşı C.P.'yi arayarak elinde, Milas'a bağlı Koru Mahallesinde satılık bir arazi olduğunu, fiyat açısından da son derece ucuz olduğunu belirten M.G., arkadaşını Milas'a davet etti. Yapılan görüşmenin ardından İstanbul'dan Milas'a gelen C.P'ye Koru'da boş bir araziyi gösterildi.

M.G. adlı kişi, asker arkadaşına gösterdiği arazinin bedeli olarak anlaşılan yaklaşık 160 bin lirayı, mal sahibine göstermek için istedi. Parayı, asker arkadaşı M.G.'ye teslim eden C.P., arazinin bulunduğu bölgede beklerken, marketten su alma bahanesiyle M.G., oradan uzaklaşarak kayıplara karıştı.
Uzun bir bekleyişin ardından arkadaşının gelmediğini gören C.P., durumdan şüphelenerek Jandarmaya müracaat etti. Yapılan şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kayıplara karışan M.G. adlı şahsı yakalanması için çalışma başlattı.
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Asker arkadaşını 160 bin lira dolandırdı
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