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Cinnet getiren genç babasını öldürdü

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 24.8.2017 09:40
Cinnet getiren genç babasını öldürdü

’in Kaman ilçesinde cinnet getiren 19 yaşındaki genç, silahla babasını vurarak öldürdü.

Olay Kaman ilçesi merkezi PTT Şubesi önünde meydana geldi. Baba Cengiz D., ile oğlu M..D, arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü kavganın büyümesinin ardından M.D., babası Cengiz D.,'yi yanında bulunan tabanca ile vurdu. Göğsünden yaralanan baba Cengiz D., olay yerinde hayatını kaybetti. Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından oğul M.D., babasının cesedi başında beklerken bulundu. Olay yeri incelenirken katil zanlısı evlat gözaltına alındı. Baba Cengiz D.,'nin cesedi ise Kaman İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Cinnet getiren genç babasını öldürdü
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