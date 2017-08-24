Kösedağ Savaşı beyazperdede

Türk sinema tarihinin ilk Selçuklu filmi "Direniş Karatay"ın çekimleri tamamlandı. Teknik detayları dikkat çeken filmde 1243'te Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasında yapılan Kösedağ Savaşı
da ilk kez sinema filminde canlandırılıyor. Yapımını ilk kez bir üniversitenin (Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi) üstlendiği "Direniş Karatay" filminin yaklaşık iki ay süren çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Mehmet Aslantuğ
, Fikret Kuşkan
, Yurdaer Okur, Nefise Karatay gibi isimlerin rol aldığı Selahattin Sancaklı'nın yönettiği film, Selçuklu devletini yıkmak için yola çıkan Moğollar ile devleti korumak için savaşan Celalettin Karatay ve Ahi Evran'ı konu alıyor. Kösedağ Savaşı, Konya'da, Hollywood standartlarında tasarlanmış 86 bin metrekare alana kurulan platoda canlandırıldı. Uluslararası standartta 45 kişilik dublör ekibi özel koreografileri ile görev aldı. Oyuncular da at binme ve kılıç kalkan kullanma konusunda günler süren eğitim aldılar.