Bayram çetelerine dikkat!

Polis
, 10 günlük Kurban Bayramı
tatili öncesinde yine pusuda... Polisin tespitlerine göre; hırsızlar genellikle gündüz saatlerinde bu yöntemleri izledikten sonra kapı göbek kilitlerini patlatarak dairelere giriyor. Çete
lerin dikkat çekmemek için kendilerine "Aile süsü" verdiklerine ve 2'şer ve 3'er kişi olarak kalabalık bir şekilde dolaştıklarına da vurgu yapılıyor. Alarm ve kamera sistemlerinin önleyici unsurların arasında en önemlileri olduğu ifade ediliyor. Bayram çetelerinin genellikle keşif yaptıkları ve tatile giden kişileri tespit ederek daireleri seçtikleri belirtiliyor. Çetelerin, insanların sosyal medya
hesaplarını da takibe aldıkları, insanların tatilde olup olmadıkları konusunda bilgi sahibi oldukları ve sosyal medya paylaşımlarına da dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor. İstanbul'da Ramazan Bayramı
tatiline giden insanların evlerini soyan bir çete yaklaşık bir milyonluk soygun yapmıştı. Organize çete, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kadıköy
'de köklü bir ailenin dairesine girmiş, daireden içi para ile değerli eşya dolu 100 kilo ağırlığındaki çelik kasa ile mareşal Fevzi Çakmak'a ait paha biçilemez aile yadigarı antika silahı çalmıştı. İşte caydırıcı 10 uyarı:
Pencereleri kapattığınızdan, kapıları kilitlediğinizden emin olun.
Oturduğunuz bölgede güvendiğiniz komşularınıza telefon numarası bırakın.
Güvenmediğiniz kişilere nereye gideceğiniz ve ne kadar kalacağınıza dair bilgi vermeyin.
Posta kutularınızda gönderi bırakmayın. Gerekirse komşularınızdan almasını isteyin.
Kısa süreli tatil veya ziyaretlerde televizyon veya bir odanın ışığını açık bırakın.
Pahada ağır ve değerli eşyalarınızı evde bırakmayın.
Apartman girişlerinin kapalı tutulmasını sağlayın.
Yakınlarınızdan evi kontrol etmesini isteyin.
Anahtarı paspas altına bırakmayın.
Kapıda ayakkabı bırakın.