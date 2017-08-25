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Bayram lerine dikkat!

EMİR SOMER
EMİR SOMER

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 25.8.2017
Bayram çetelerine dikkat!

Emniyet, 10 günlük öncesi uzun süreli tatile ya da ziyaretlere giden vatandaşların evlerine giren hırsızlık lerine karşı uyarılarda bulundu

, 10 günlük tatili öncesinde yine pusuda... Polisin tespitlerine göre; hırsızlar genellikle gündüz saatlerinde bu yöntemleri izledikten sonra kapı göbek kilitlerini patlatarak dairelere giriyor. lerin dikkat çekmemek için kendilerine "Aile süsü" verdiklerine ve 2'şer ve 3'er kişi olarak kalabalık bir şekilde dolaştıklarına da vurgu yapılıyor. Alarm ve kamera sistemlerinin önleyici unsurların arasında en önemlileri olduğu ifade ediliyor. Bayram çetelerinin genellikle keşif yaptıkları ve tatile giden kişileri tespit ederek daireleri seçtikleri belirtiliyor. Çetelerin, insanların hesaplarını da takibe aldıkları, insanların tatilde olup olmadıkları konusunda bilgi sahibi oldukları ve sosyal medya paylaşımlarına da dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor. İstanbul'da tatiline giden insanların evlerini soyan bir çete yaklaşık bir milyonluk soygun yapmıştı. Organize çete, Ramazan Bayramı'nın ilk günü 'de köklü bir ailenin dairesine girmiş, daireden içi para ile değerli eşya dolu 100 kilo ağırlığındaki çelik kasa ile mareşal Fevzi Çakmak'a ait paha biçilemez aile yadigarı antika silahı çalmıştı. İşte caydırıcı 10 uyarı:
Pencereleri kapattığınızdan, kapıları kilitlediğinizden emin olun.
Oturduğunuz bölgede güvendiğiniz komşularınıza telefon numarası bırakın.
Güvenmediğiniz kişilere nereye gideceğiniz ve ne kadar kalacağınıza dair bilgi vermeyin.
Posta kutularınızda gönderi bırakmayın. Gerekirse komşularınızdan almasını isteyin.
Kısa süreli tatil veya ziyaretlerde televizyon veya bir odanın ışığını açık bırakın.
Pahada ağır ve değerli eşyalarınızı evde bırakmayın.
Apartman girişlerinin kapalı tutulmasını sağlayın.
Yakınlarınızdan evi kontrol etmesini isteyin.
Anahtarı paspas altına bırakmayın.
Kapıda ayakkabı bırakın.
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Bayram çetelerine dikkat!
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