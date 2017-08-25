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Bayram trafiği başladı

Giriş Tarihi: 25.8.2017 20:22 Güncelleme Tarihi: 25.8.2017 20:43
Bayram trafiği başladı

tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul'da ana arterlerde trafik yoğunluğu başladı. Köprülerde ve ’de yoğunluk yaşanırken 'ndeki son durum ise havadan görüntülendi. .

tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbullular şehri terk etmeye başladı. Tatilini şehir dışında geçirecek vatandaşlar yollara çıkınca özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu arttığı görüldü. 'nde ve 'nde trafik yoğunluğunun her geçen dakika arttığı gözlendi. 'de ise uzun araç kuyrukları oluştu. verilerinde ise trafik yoğunluk oranı yüzde 50'lilere dayandı. Öte yandan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki son durum havadan görüntülendi.

FSM Köprüsü'ndeki son durum havadan görüntülendi

TEM OTOYOLUNDA BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Kurban Bayramı tatili için İstanbul ve Trakya'dan yola çıkan vatandaşlar, TEM otoyolunda trafik yoğunluğuna sebep oldu.
10 günlük Kurban Bayramı tatili bugün mesai saatinin sona ermesi ile başladı. Tatil ile birlikte binlerce vatandaş araçları ile memleketlerine doğru yola çıktı. Sabah saatlerinde akıcı olan trafik, akşam saatlerinde ise yerini yoğunluğa bıraktı.
TEM otoyolunun her iki şeridinde de trafik, yoğun ve akıcı bir şekilde ilerliyor..

TEM otoyolunda bayram yoğunluğu başladı

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Bayram trafiği başladı
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