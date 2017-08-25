Bayram trafiği başladı

FSM Köprüsü'ndeki son durum havadan görüntülendi

TEM OTOYOLUNDA BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI



Kurban Bayramı tatili için İstanbul ve Trakya'dan yola çıkan vatandaşlar, TEM otoyolunda trafik yoğunluğuna sebep oldu.

10 günlük Kurban Bayramı tatili bugün mesai saatinin sona ermesi ile başladı. Tatil ile birlikte binlerce vatandaş araçları ile memleketlerine doğru yola çıktı. Sabah saatlerinde akıcı olan trafik, akşam saatlerinde ise yerini yoğunluğa bıraktı.

TEM otoyolunun her iki şeridinde de trafik, yoğun ve akıcı bir şekilde ilerliyor..

TEM otoyolunda bayram yoğunluğu başladı