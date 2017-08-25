Hastanede gaz sızıntısı paniği! Hastalar tahliye ediliyor

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gaz sızıntısı nedeniyle hastalar tahliye ediliyor.



Yüreğir ilçesindeki hastanenin genel cerrahi. çocuk ve dahileyi yoğun bakımlarının bulunduğu



katta henüz bilinmeyen bir nedenle gaz sızıntısı meydana geldi. Duman ve gaz dedektörlerinin devreye girmesi üzerine hastanede panik yaşandı.



Hastaneye çok sayıda ambulans, polis ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) ekibi sevk edildi.



Yoğun bakımdaki yaklaşık 150 hastadan 30'u sedyeyle dışarı çıkartılarak, ambulanslar ile kentteki diğer hastanelere naklediliyor.



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