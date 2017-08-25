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İşten eve gelince köpeğini bu halde buldu

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 25.8.2017 09:53 Güncelleme Tarihi: 25.8.2017 09:59
İşten eve gelince köpeğini bu halde buldu

’da çelik iple ağaca asılan feci şekilde can verdi.

Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Rottweiler cinsi köpeği bulunan A.A., öğle saatlerinde işten eve geldiğinde köpeğini yerinde bulamadı. Komşularından şüphelenen A.A., köpeğini aramaya başladı. Evin arkasındaki tarlaya giden kadın, köpeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Çelik iple boğazından asılan köpeğin can verdiğini gören A.A. gözyaşlarına boğuldu.

"BURAYI HAYVAN BARINAĞI YAPACAĞIM"

Boğazından asılan Boncuk isimli köpeğin sahibi A.A., "Onu çok seviyordum, ama kimse yar etmedi. Bunu yapanların Allah çoluğundan çocuğundan çıkarsın. Ne istediniz benim Boncuk'umdan? İçeri girmezdi. Evde kimse yokken camdan bakardı. Ama ben kanını yerde koymam. Ev sahibi de olsa, mülk sahibi de olsa kanını yerde koymam. Daha çok getireceğim. Burayı hayvan barınağı yapacağım" dedi.

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İşten eve gelince köpeğini bu halde buldu
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