Yeni evli çifte kabusu yaşatan hırsızlardan biri pavyonda yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 ay önce evlenen B.T. ve E.T. çiftinin evine kapı kilidini kırıp giren kimliği belirsiz 3 hırsız, 40 bin liralık ziynet eşyası çaldı. Çaldıkları altınlarla birlikte evden çıkarken güvenlik kameralarına yakalanan zanlılar yüzlerini gizleyerek olay yerinden kaçtı.

PAVYONA BASKIN DÜZENLENDİ

Evlerine geldiklerinde altınların çalınmış olduğunu fark eden yeni evli çift polisi arayarak ihbarda bulundu. Güvenlik kamera kayıtlarını izleyip harekete geçen hırsızlık büro dedektifleri zanlıların kimliklerini tespit etti. Zanlılardan H.Ç.'nin (21) Osmangazi ilçesindeki bir pavyonda olduğu bilgisine ulaşan ekipler dün gece saat 02:00 sıralarında pavyona baskın yaptı.

Alem yaptığı sırada hırsızlık büro ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı neye uğradığını şaşırdı. Suçlamayı kabul etmeyen H.Ç.'nin pavyona giderken koluna taktığı lüks saatin damat B.T.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından H.Ç. adliyeye sevk edilirken, polis, isimlerinin U.D. ve Y.Y. olduğu belirlenen diğer iki hırsızın da peşine düştü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.