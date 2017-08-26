2 çocuk annesi kadın intihar etti

Olay, bu sabah merkez Melikgazi İlçesi Hürriyet Mahallesi Fulya Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 25 yıllık eşi ile kavgalı olduğu ve aynı evde ayrı odalarda yaşadığı belirtilen 2 çocuk annesi Pakize Kıraç, uyandıktan sonra evinin oturma odasının penceresinden kendini boşluğa bıraktı.

Bina bahçesindeki çim alana düşen talihsiz kadın öldü. 2 yıldır psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Pakize Kıraç'ın pencereden atladığını gören yakınları, polis ve 112 sağlık ekiplerini aradı. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmaları ikazlara rağmen 10-12 yaşlarındaki atık kağıt toplayıcısı 2 çocuk kimseye aldırış etmeden izledi.

Çalışmaların ardından Pakize Kıraç'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.