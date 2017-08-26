8 kilo esrar ile yakalandı, "içiyorduk" dedi

Bursa'nın Dağ yöresinde bulunan bir köyde esrar yetiştiricisi olan M.K, ve Ö.K., Narkotik ekipleri tarafından yapılan ihbar sonucu teknik takibe alındı. Ekipler iki şüphelinin bulundukları arabada siyah poşetlere gizlenen 8 kilo 750 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheliler göz altına alınarak emniyete getirildi. Başka bir operasyonda ise ekiplerin takibinde olan şüpheli U.K., polisi fark edince satmaya çalıştığı az miktarda esrarı yere atarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli kovalamaca sonunda yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgulamaları tamamlanan ve esrarları içmek için aldıklarını söyleyen üç kişi bugün "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından adliyeye çıkartıldı.