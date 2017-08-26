Böyle vicdansızlık görülmedi! Yardım kampanyalarının görsellerine...

Dolandırıcılar bu sefer de hasta çocuklar için başlatılan yardım kampanyalarına ve kurban bağışlarına göz dikti. Sosyal medyada gündemde olan yardım kampanya görsellerini photoshopla değiştiren bir kişi kendi hesabı üzerinden para toplamaya başladı.

Durumu fark eden kampanya sahipleri yardımseverleri uyardı.

Mehmet Ali Yılmaz isimli şahıs, SMA hastası olan ve yurt dışından ilaç bekleyen Yunus ve Tunahan'ın valilik onaylı yardım kampanyalarına da kendi hesap ve iban numarasını yazarak paylaşımda bulunuyor.

LÖSEV KAMPANYALARINI DA KULLANIYOR!

Bunun yanı sıra, Türkiye Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (TÜMYAD), Ülkü Ocakları ve LÖSEV adına paylaşılan kampanyaları da kendi lehine kullanıyor. Kurban bağış kampanyasındaki isim değişikliğini fark eden TÜMYAD, sosyal medya hesabından bağışçılarını uyardı. Dolandırıcının hesap ve iban numarası emniyete ve Bimer'e şikayet edildi.

'BU KADAR VİCDANSIZLIK İNSANLIĞA SIĞMAZ'

Vatan'ın haberine göre hesap numarasının hala aktif olduğunu söyleyen yardım severler, 'Bu kadar vicdansızlık insanlığa sığmaz' diyerek tepki gösterdi. Sosyal medyada farklı hesaplar üzerinden paylaşım yapan dolandırıcının ne kadar para topladığı ise bilinmiyor. Mehmet Ali Yılmaz adlı dolandırıcı, sosyal medyada ne kadar yardım kampanyası varsa hepsine dadanmış durumda.