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Katil Esad yine leri katletti

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 26.8.2017 22:00
Katil Esad yine sivilleri katletti

'de rejiminin "çatışmasızlık bölgeleri" içerisinde yer alan Humus'un Telbise ve Hola ilçelerindeki bölgelere düzenlediği hava ve topçu saldırılarında biri çocuk 2 , 10 sivil de yaralandı.

Rejime bağlı güçler ülkenin orta kesiminde yer alan Humus ilinin kuzey kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Telbise ve Hola ilçelerine havadan ve karadan saldırı düzenledi.

Humus'taki savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Ebu Şeyma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rejim güçlerinin Telbise ilçe merkezi ve ilçenin batısındaki el-Ganto beldesine düzenlediği topçu saldırılarında 1'i çocuk 2 sivil yaını yitirdi, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 10 kişi bölgedeki sağlık noktalarında tedavi altına alındı." dedi.

Ebu Şeyma, sabah saatlerinde rejime ait savaş uçaklarının Hola'nın Kefer Lehe ve el-Teybe beldelerindeki yerleşim yerlerine yaptığı bombardımanda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

SON BİR HAFTADAKİ SALDIRILARDA 11 SİVİL ÖLDÜ, 55 KİŞİ YARALANDI

Rejimin askeri kuşatması altındaki Hola ve Telbise'ye düzenlediği saldırılarda son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi, yaralı sayısı da 55 oldu.

Rejimin 19 Ağustos'ta Hola'ya düzenlediği hava ve kara saldırılarında 2 sivil yaşamını yitirmiş, 13 sivil de yaralanmıştı. Öte yandan, 20 Ağustos'ta Humus'un Telbise ilçesindeki yerleşim yerlerine düzenlenen topçu saldırılarında da 1'i sağlık çalışanı 2 sivil hayatını kaybetmişti, aralarında çocukların da olduğu 10 sivil yaralanmıştı. Hola'ya 22 Ağustos'ta düzenlenen saldırılarda ise 1 sivil ölmüş, 15 sivil de yaralanırken önceki gün de 4 kişi ölmüş, 7 kişi de yaralanmıştı.

'nin orta kesimindeki Humus'un kuzeyinde, askeri muhaliflerin kontrolündeki Hola ve Telbise ilçeleri yaklaşık 5 yıldır rejimin askeri kuşatması altında.

'ın başkenti 'da 3-4 Mayıs'ta düzenlenen Suriye konulu 4. toplantıda garantör ülkeler Türkiye, ve , ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus kentinin kuzeyindeki belli bölgeler, başkent Şam'daki ile ülkenin güneyinin belli bölgelerini (Deraa ve Kuneytra vilayetleri) "çatışmasızlık bölgesi" ilan etmişti.

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Katil Esad yine sivilleri katletti
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