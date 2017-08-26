Katil Esad yine sivilleri katletti

Rejime bağlı güçler ülkenin orta kesiminde yer alan Humus ilinin kuzey kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Telbise ve Hola ilçelerine havadan ve karadan saldırı düzenledi.

Humus'taki sivil savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Ebu Şeyma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rejim güçlerinin Telbise ilçe merkezi ve ilçenin batısındaki el-Ganto beldesine düzenlediği topçu saldırılarında 1'i çocuk 2 sivil yaşamını yitirdi, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 10 kişi bölgedeki sağlık noktalarında tedavi altına alındı." dedi.

Ebu Şeyma, sabah saatlerinde rejime ait savaş uçaklarının Hola'nın Kefer Lehe ve el-Teybe beldelerindeki yerleşim yerlerine yaptığı bombardımanda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

SON BİR HAFTADAKİ SALDIRILARDA 11 SİVİL ÖLDÜ, 55 KİŞİ YARALANDI

Rejimin askeri kuşatması altındaki Hola ve Telbise'ye düzenlediği saldırılarda son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi, yaralı sayısı da 55 oldu.

Rejimin 19 Ağustos'ta Hola'ya düzenlediği hava ve kara saldırılarında 2 sivil yaşamını yitirmiş, 13 sivil de yaralanmıştı. Öte yandan, 20 Ağustos'ta Humus'un Telbise ilçesindeki yerleşim yerlerine düzenlenen topçu saldırılarında da 1'i sağlık çalışanı 2 sivil hayatını kaybetmişti, aralarında çocukların da olduğu 10 sivil yaralanmıştı. Hola'ya 22 Ağustos'ta düzenlenen saldırılarda ise 1 sivil ölmüş, 15 sivil de yaralanırken önceki gün de 4 kişi ölmüş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Suriye'nin orta kesimindeki Humus'un kuzeyinde, askeri muhaliflerin kontrolündeki Hola ve Telbise ilçeleri yaklaşık 5 yıldır rejimin askeri kuşatması altında.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Mayıs'ta düzenlenen Suriye konulu 4. toplantıda garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus kentinin kuzeyindeki belli bölgeler, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güneyinin belli bölgelerini (Deraa ve Kuneytra vilayetleri) "çatışmasızlık bölgesi" ilan etmişti.