Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da Müslümanlar için vur emri verildi

Giriş Tarihi: 27.8.2017 00:07 Güncelleme Tarihi: 27.8.2017 00:42
Myanmar'da Müslümanlar için vur emri verildi

'da dünyanın gözünün önünde yönelik katliam suçu işlenmeye devam ediyor. Son olarak Myanmar su Müslüman köylülere yönelik ateş açılması emri verdi.

'da yönelik uygulanan zulüm katlanarak devam ediyor ve hayat şartları ağırlaşıyor.

çeteler ve Myanmar su son günlerde çok sayıda Rohingyalı Müslümanı katletti. Müslümanlara yönelik katliam ve zulümlerin zirve yaptığı son günlerde Müslümanların evleri ateşe veriliyor, Budist çeteler ve ordu çeşitli zulümlerle Müslüman köylüleri öldürüyor ve çeşitli işkencelere maruz bırakıyor.

ORDUDAN SKANDAL EMİR
Son olarak AFP haber ajansının Myanmar'daki kaynaklara dayandırdığı haberine göre Myanmar Ordusu Müslüman köylülere ateş açılması emri verdi.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Myanmar'da Müslümanlar için vur emri verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz