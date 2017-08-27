16 yaşındaki çocuğu, babası tüfekle vurdu

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Karaağaç köyünde ikamet eden Hayati Özdoğan nedeni bilinmeyen nedenden dolayı oğlu Necati Özdoğan (16) av tüfeği ile ateş etti. 9'lu av fişeğinden çıkan saçmalar 16 yaşındaki çocuğun ön ve arka kısmındaki vücudun çeşitli yerlerine isabet etti. 112 Acil Servis
ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan
ağır yaralı Necati Özdoğan hemen ameliyata alındı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hayati Özdoğan durumu hakkında bir bilgi alınamadı.