Türkiye'nin en iyi haber sitesi

16 yaşındaki çocuğu, babası tüfekle vurdu

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 27.8.2017 07:17 Güncelleme Tarihi: 27.8.2017 07:18
16 yaşındaki çocuğu, babası tüfekle vurdu

Bilecik’te babası tarafından tüfekle vurulan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Karaağaç köyünde ikamet eden Hayati Özdoğan nedeni bilinmeyen nedenden dolayı oğlu Necati Özdoğan (16) av tüfeği ile ateş etti. 9'lu av fişeğinden çıkan saçmalar 16 yaşındaki çocuğun ön ve arka kısmındaki vücudun çeşitli yerlerine isabet etti. 112 ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Necati Özdoğan hemen ameliyata alındı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hayati Özdoğan durumu hakkında bir bilgi alınamadı.
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
16 yaşındaki çocuğu, babası tüfekle vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz