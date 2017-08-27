2 genç kızı boğulmaktan jetski ile kurtardılar

Edinilen bilgiye göre, yazdan kalma son günleri ve hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar Karasu Plajına akın etti. Denizin dalgalı olması sebebiyle zaman zaman tehlikeli anlar da yaşandı. Serinlemek için denize giren iki genç kız, dalgalar sebebiyle denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Adeta dalgalarla boğuşan iki genç kızın imdadına cankurtaran ekipleri yetişti. Jetski ile yardıma giden ekipler, iki genç kızı kurtardı. Boğulma tehlikesi geçiren gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.

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