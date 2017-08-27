Türkiye'nin en iyi haber sitesi

2 genç kızı boğulmaktan jetski ile kurtardılar

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 27.8.2017 15:48 Güncelleme Tarihi: 27.8.2017 16:14
2 genç kızı boğulmaktan jetski ile kurtardılar

’nın Karasu ilçesinde denizde dalgalarla boğuşan iki genç kızın imdadına cankurtaranlar yetişti. Denizde boğulma tehlikesi geçiren iki genç ekiplerce jetski yardımı ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yazdan kalma son günleri ve hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar Karasu Plajına akın etti. Denizin dalgalı olması sebebiyle zaman zaman tehlikeli anlar da yaşandı. Serinlemek için denize giren iki genç kız, dalgalar sebebiyle denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Adeta dalgalarla boğuşan iki genç kızın imdadına cankurtaran ekipleri yetişti. Jetski ile yardıma giden ekipler, iki genç kızı kurtardı. Boğulma tehlikesi geçiren gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2 genç kızı boğulmaktan jetski ile kurtardılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz