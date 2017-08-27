Adana'da kırmızı alarm!

Adana'da polis merkezi yakınlarında 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Saldırının kendilerine yönelik olduğunu düşünen polis ekipleri, mahalleyi ablukaya aldı.

Olay, Seyhan ilçesindeki Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Denizli Polis Merkezi yakınlarındaki 52028 sokak ile 27128 sokağın kesiştiği noktada kimlikleri tespit edilemeyen 2 grup arasında pompalı tüfek ve tabancalarla çatışma çıktı.

Çatışma sırasında çevrede bulunan bir polis ekibinin saldırının kendilerine yönelik olduğunu zannetmesi üzerine mahalleye çok sayıda zırhlı polis ekibi ve terörle mücadele ekipleri takviye edildi.

Ablukaya alınan mahallede saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu sırada saldırganların motosikletle kaçmış olabileceği ihbarı yapılması üzerine çevredeki atıl vaziyette bulunan motosikletler dahil tüm motosikletler sürücüleriyle birlikte didik didik incelendi. Saldırganların kaçmış olabileceği evler ve metruk binalar da el fenerli polis ekipleri ve özel harekat timleri tarafından incelendi. Boş kovan ve fişeklerin bulunduğu sokaklar emniyet şeridiyle güvenlik altına alınarak olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

Öte yandan, çatışma nedeniyle sokakta bulunan bir otomobilin kırılırken, mermilerden birkaçı da bir evin elektrik sayacına isabet etti. Mahallede görülen şüpheli şahısların üstleri ve araçları aranıp kimlik sorgulaması yapıldı, bazıları ise gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin saldırganları arama çalışmaları devam ediyor.