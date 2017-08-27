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Adanalılar "cımcılık" oldu

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 27.8.2017 15:46
Adanalılar cımcılık oldu

Adana’da tarafından düzenlenen ""nde tankerlerden sıkılan sularla vatandaşlar serinledi.

Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 45 dereceyi bulduğu Adana'da vatandaşlar, bu yıl 2.'sini düzenlediği 'yle serinledi. Belediye binası yanında bulunan alanda 2 su tankerinden sıkılan suların altına giren vatandaşlar müzik eşliğinde gönüllerince eğlenip serinleme imkanı buldu. Kadın, erkek, çocuk bütün Adanalılar aynı zamanda su savaşı yaptı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde gençler hem gönüllerince eğlendi hem de serinledi. Sırılsıklam olan vatandaşlar, çok eğlendiklerini söyledi.

Adana yöresine ait olan bir kelime olan "cımcılık" tamamen ıslanmak anlamına geliyor. de buradan yola çıkarak festivalin adını "cımcılık" koydu.

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Adanalılar "cımcılık" oldu
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