Askerde düşledi izinde gerçekleştirdi

Eskişehir'in Adalar bölgesinde gerçekleşen evlilik teklifi öncesinde Yasin Kaplan, kız arkadaşı Fatoş Aka'yı buluşma yerine davet etti. Durumdan habersiz olan Fatoş Aka'nın o bölgeye yaklaştığı esnada önce gözleri bir bez ile kapatıldı ardından eline bir çiçek verilerek Yasin Kaplan'ın bulunduğu bölgeye getirildi. Vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla takip edilen evlilik teklifi mutlu son ile sonuçlandı. Fatoş Aka, yaşadığı mutluluk sebebiyle bir süre gözyaşlarını tutamadı.

Asker ocağında düşlediği evlenme teklifini ilk izninde gerçekleştirdi

1.5 AYDIR BUNUN PLANINI YAPIYORDUM...



Yaklaşık 1,5 aydır kız arkadaşına evlenme teklifi yapmayı planladığını aktaran Yasin Kaplan, 'Evet' cevabını duymaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirtti. Haftalardır bugünü beklediğini söyleyen Kaplan, "Kendim askeri personelim. İzine de sevgilim için geldim. Kısa sürede de inşallah sözümüzü yapacağız. Yaklaşık 1,5 aydır bunun planını yapıyordum. Devamlı düşünüyordum. Arkadaşlarını ayarladım. Kendi arkadaşlarımı ayarladım. Çaktırmadan planını yaptım. En son buraya kadar geldik işte" şeklinde konuştu.





Fatoş Aka ise son dönemde böyle bir teklifi beklediğini ancak karşılaştığı manzaranın kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı:



"Son zamanlarda bir beklentim vardı ama, böyle büyük bir şey beklemiyordum. O gülleri vermeyi başladıklarında durumu anladım. Ama böyle olacağını tahmin etmemiştim. Çok mutluyum."