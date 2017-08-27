Banyoya kilitlenmiş

İstanbul Esenyurt
'ta lokanta işleten Suriyeli Mhdnour Taha
(36), 16 Ağustos'ta işine gitti ancak bir daha haber alınamadı. Bir anda ortadan kaybolan Taha'nın eşi Dıma Azize, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulundu. Suriyeli lokantacının kaybolmasından iki gün sonra, lokantanın servis telefonu arandı. Gelen çağrıda, 150 bin dolar fidye getirilmesi ve Taha'nın serbest kalması için istenen paranın verilen adrese getirilmesi istendi. Bunun üzerine Taha'nın hem akrabası hem de ortağı olan Moumen Dabıan (38), polisi arayarak kendilerinden fidye istendiğini söyledi.
Gasp Büro Amirliği Rehine Müzakere timlerinin yürüttüğü soruşturmada, Taha'nın ortağı ve akrabası olan Dabıan, günler önce lokantaya birilerinin geldiğini ve kendilerini koruyabileceklerini söylediğini belirtti. Arkalarında Türklerin olduğunu söyleyen kişiler, para karşılığında dükkânı koruyabileceklerini kaydetti. Dabıan konuşma sonrası kendilerinin itiraz ettiğini, "Aramızda tartışma çıktı ve olay öylece kapandı" dedi. Bu tartışma esnasında, bir spor salonu isminin geçtiğini hatırlayan Dabıan, fidyecilerin bağlantısı olabileceğini söyledi. Spor salonuna giden polis ekipleri, orada G.A.'yı (26) gözaltına aldı. G.A. ifadesinde bu işi planlayanın M.T. (45) olduğunu belirtti. Polis M.T. nin bulunduğu adrese operasyon yaptı ve beraberindeki Vahit Y. (30) ile beraber gözaltına aldı.
'BURADA KİMSE YOK'
Gözaltına alınan M.T., rehinenin Esenyurt Pınar Mahallesi 1501 sokak'ta bir dairede tutulduğunu söyledi. Rehine Müzakere Timleri hemen harekete geçerek evin olduğu adrese gitti. Kapıyı açmayan, ancak camdan konuşan Şaide Ahmet
(32) isimli kadın burada kimse yok diye bağırdı. Ekipler evin etrafını sardı ve bir anda içeriye girdi. Ekipler banyodan gelen sesler üzerine rehine Taha'yı eli kolu bağlı halde buldu. Kurtarılan rejine Mhdnour Taha ailesine kavuştu. Şüpheliler Abdullah Velio (19), Mustad El Begr (26) ve eşi Şaide Ahmet (32) gözaltına alındı. 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.