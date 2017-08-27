'Bayram şekeri alıp geleceğim' dedi, otogarda 3 bin hapla yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kuruyemişçilik yapan İdris Doğan'ın yakın çevresindeki uyuşturucu madde kullanıcılarına, 'İstanbul'a gidip size bayram şekeri alıp geleceğim' dediği bilgisini aldı.

3 BİN EKSTAZİ HAP YAKALANDI



Polis, İdris Doğan'ın, madde kullanıcıları arasında 'şeker' olarak bilinen uyusturucu ekstazi hap alıp geleceğini değerlendirdi. İdris Doğan'ı izlemeye alan polis, İstanbul'dan Konya'ya gelmek için otobüs bileti aldığını belirledi. Konya'da otogarda önlem alan polis, İstanbul'dan gelen Doğan'ı otobüsten iner inmez yakaladı. İdris Doğan'ın elindeki poşette inceleme yapan polis, cips poşetleri içerisine gizlenmiş yaklaşık 3 bin ekstazi hap ele geçirdi. Hapların kendisine ait olmadığını öne süren İdris Doğan ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İdris Doğan'ın bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.