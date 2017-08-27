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'Bayram şekeri alıp geleceğim' dedi, otogarda 3 bin la yakalandı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 27.8.2017 10:09 Güncelleme Tarihi: 27.8.2017 10:53
'Bayram şekeri alıp geleceğim' dedi, otogarda 3 bin hapla yakalandı

Konya'da kuruyemişçilik yapan 31 yaşındaki , 'dan alıp getirdiği ve cips poşetleri içerisine gizlediği 3 bin ekstazi ile otogarda yakalandı. Doğan'ın İstanbul'a gitmeden önce yakın çevresindeki madde kullanıcılarına 'Size bayram şekeri alıp geleceğim' dediği ileri sürüldü.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kuruyemişçilik yapan 'ın yakın çevresindeki kullanıcılarına, ''a gidip size bayram şekeri alıp geleceğim' dediği bilgisini aldı.

3 BİN EKSTAZİ HAP YAKALANDI

Polis, İdris Doğan'ın, madde kullanıcıları arasında 'şeker' olarak bilinen uyusturucu ekstazi alıp geleceğini değerlendirdi. İdris Doğan'ı izlemeye alan polis, İstanbul'dan Konya'ya gelmek için otobüs bileti aldığını belirledi. Konya'da otogarda önlem alan polis, İstanbul'dan gelen Doğan'ı otobüsten iner inmez yakaladı. İdris Doğan'ın elindeki poşette inceleme yapan polis, cips poşetleri içerisine gizlenmiş yaklaşık 3 bin ekstazi hap ele geçirdi. Hapların kendisine ait olmadığını öne süren İdris Doğan ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İdris Doğan'ın bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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'Bayram şekeri alıp geleceğim' dedi, otogarda 3 bin hapla yakalandı
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