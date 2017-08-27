Çaldığı altınları kargoyla gönderince yakalandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine Kocaeli şehrinden gelerek eski komşusunun nişan töreninde takılan altın ve paraları çalarak kargo ile evine gönderdiği iddia edilen kadın, polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan B.A.(28) eski komşusu olan ve Kocaeli'de yaşayan Ş.Y.'yi(45) nişan törenine davet etti. İlçeye gelen iki çocuk annesi misafir olarak kalmaya başladı. B.A. nişandan sonraki gün, takılan 8 altın bilezik ve evdeki 20 bin liranın yerinde olmadığını fark edince polisi aradı. Polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede şüphelenilen Ş.Y.'yi gözaltına aldı fakat delil yetersizliğinden serbest bıraktı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, Ş.Y.'nin nişan sonraki sabah bir kargo firmasına giderek Kocaeli'deki evine kargo gönderdiğini belirledi. Şüpheli Kocaeli'ye döndükten sonra takibe devam eden ekipler kargocu kılığına girerek kadının paketini götürdü. Paketi aldığı sıra şüpheli kadın gözaltına alınırken açılan paketten çalınan altınlar ve paralar çıktı. Şüpheli Ş.Y. Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğüne getirilerek burada ifadesinde hırsızlığı yaptığını itiraf etti. Eski komşusunun takı töreninde takılan eşyalarını çalan kadın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.