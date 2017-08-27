Hacı adayları yapay yağmurla serinleyecek

Peygamber Efendimizin "Hac Arafat'tır"' sözü ile haccın üç önemli farzından biri olan Arafat'ta vakfe yapmakla ilgili Suudi Hac Bakanlığı
'nın başta Arafat olmak üzere Mina ve Müzdelife'de çalışmaları sürüyor. Halk arasında Arafat Dağı olarak bilinen Cebel-i Rahme
'ye (Rahmet Tepesi) çıkan dar yolların aksine Arafat, Mina ve Müzdelife'de son yıllarda son derece geniş, çift geliş gidişli asfalt yollar yapıldı. Suudi Arabistan
, Cebel-i Rahme'ye çıkarken hacıların birbirlerinin üzerlerine düşmemeleri, çiğnememeleri ve izdihama neden olmamaları için 7 metrelik geniş merdivenler yaptı. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı bu şekilde hacı adaylarının Cebel-i Rahme'ye rahat inip çıkmalarını sağlamış oldu. Ayrıca Cebel-i Rahme'ye çıkarken kayalarda ayağını burkan ya da kıran hacı adaylarının sayısında da büyük bir azalış oldu. Tam olarak 13 bin 600 metrekarelik alan içinde çevresi sarı tabelalarla çevrilmiş Arafat ovasında yeşillendirme çalışmaları da her geçen gün sürüyor. Binlerce çadır alanının olduğu Arafat ovasında hacı adayları en çok olumsuz hava koşullarından etkileniyor. Tahmini sıcaklığın 55-58 dereceyi bulması beklenen Arafat'ta hacı adayları için son bir yenilik daha yapıldı. Vakfe sırasında çölden kalkan toz bulutlarının yere indirilmesi ve sıcak çarpmalarına karşı Cebel-i Rahme'nin çevresi yapay yağmurlama sistemi ile donatıldı. Yaklaşık 2.5 metre uzunluğunda ve 5'er metre aralığındaki yapay yağmurlama ile Arafat'ta vakfe yapan hacı adayları hem rahat nefes alacak hem de serinleme fırsatı bulacak.
HER TAŞTA AYRI BİR DUA
Vakfe durmak için yeniden ihrama girecek olan hacı adayları, terviye günü (arifeden bir gün önce) Arafat'a çıkacak. Hz. Adem ile Hz. Havva anamızın yeryüzünde ilk buluştukları yer olduğu rivayet edilen ve Peygamber Efendimizin sırtını Cebel-i Rahme'ye verip yönünü kıbleye çevirerek dua ettiği Cebel-i Rahme'ye çıkan granit taşlarda ise binlerce irili ufaklı dua yazıları bulunuyor. Adeta bir dualı taşlar tepesini andıran ve hiçbir taşın boş kalmadığı Cebel-i Rahme'yi ziyaret edenler ise kıbleye dönerek dua ediyorlar.