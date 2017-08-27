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İstanbul'da oto dolandırıcılığı operasyonu

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 27.8.2017 10:37 Güncelleme Tarihi: 27.8.2017 10:50
İstanbul'da oto dolandırıcılığı operasyonu

İstanbul'da, lerin motor ile şasi numaralarını değiştirip düzenleyerek satmaya çalıştığı öne sürülen kişi tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kamuoyunda "çenç" olarak bilinen yöntemle motor ile şasi numaraları değiştirilen çalıntı araçların satıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan istihbarat çalışmasının ardından şüpheli Murat B'nin (37), sahte belge düzenlediği otomobili Zakir E'ye (42) satmak istediği belirlendi. Polisler, Murat B. ile Zakir E'yi gözaltına aldı.

SAHTE EVRAKLA SATIYORLAR

Murat B'nin, İstanbul'da çalınan otomobillerin motor ile şasi numaralarını değiştirdiği, düzenleyerek sattığı, daha önce de İstanbul'dan çalıntı olan bir aracı aynı yöntemle Mersin'de bir vatandaşa satmaya çalıştığı tespit edildi.

Murat B'nin adresinde, Zonguldak'tan çalıntı olan ve üzerinde yabancı ülkeye ait plaka bulunan bir araç daha bulundu.

Emniyette ifadesi alınan Zakir E. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Murat B. tutuklandı.

Yetkililer, dolandırıcılardan çalıntı araç alıp mağdur duruma düşmemeleri konusunda vatandaşları uyararak, alacakların motor ve şasi numaraları ile plaka sorgulamasını mutlaka yaptırmasını istedi.

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İstanbul'da oto dolandırıcılığı operasyonu
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