Vatan Şaşmaz otelde ölü bulundu

Beşiktaş'ta ünlü bir otelde biri kadın 2 kişi ölü bulundu. Ölü bulunanların ateşli silahla vurulduğu belirlendi. Öldürülen kişinin sunucu Vatan şaşmaz olduğu öğrenildi.

ÜNLÜ SUNUCU VATAN ŞAŞMAZ ÖLDÜRÜLDÜ

İŞTE VATAN ŞAŞMAZ'I VURAN KADIN

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre otele önce Filiz Aker adındaki kadın geldi. Tuttuğu odaya geçen kadından sonra Vatan şaşmaz odaya geçti. Filiz Aker önce Vatan şaşmaz'ı vurdu daha sonra da intihar etti.

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?



VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Vatan Şaşmaz, 8 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Çanakkale Biga'lıdır. Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir hastanede doğduğu için annesi ona Vatansever ismini vermiş. Zamanla sadece Vatan denilmeye başlamış. Babasının adı Süleyman Şaşmaz, annesinin adı Safiye'dir. Anne babası 1984 yılında boşanmış olan Vatan Şaşmaz anne ve dedesi ile oturmaktadır. Çapa Ortaokulundan mezun oldu. Liseye Pertevniyal Lisesinde başladı, Şehremini Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde işletme okudu. 1996 yılında okuldan ayrıldı ve 1-1.5 sene aracı bir kurumda borsacı, yatırım danışmanı, dealer olarak çalıştı.

Üniversite yıllarında 1993 yılında Deniz Tüney Mankenlik ve Fotomodellik Ajansı'na bağlı olarak fotomodellik yaptı. Bazı katalog çekimlerinde, reklam filmlerinde ve video kliplerde rol aldı Askerliğini Şırnak'da yaptı.

FİLİZ AKER KİMDİR?

Erkeklere özel kültür, sanat, yaşam, magazin üzerine "Erkekler Kulübü" adlı bir programı yazdı. Kanal 6'ya sundu. 1998 yılında başladığı programın 13. bölümünü çekerken 17 Ağustos depremi oldu. Depremden hemen bir gün sonra canlı yayına çıkmak zorunda kaldı. 75 programdan sonra 2000 yılında ATV'ye geçti. Sabah Keyfi'ni sunmak için atv'den teklif geldi.

İŞTE ÜNLÜLERİN VATAN ŞAŞMAZ PAYLAŞIMLARI

2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisindeki 'Engin' rolüyle oyunculuğa başladı. Televizyonda sunuculuk yaptı.

2002 - 2004 yılları arasında yılında Birol Güven'in dizisi "Çocuklar Duymasın" adlı dizide Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Ayşecan Tatari, Furkan Kızılay, Zeyno Günenç, Özgür Ozan, Volkan Severcan, Ferdi Akarnur, Nejat Birecik, Altan Günbay, Demet Tuncer, Fatma Karanfil, Demet Tuncer ile birlikte rol almıştır.

2012 yılında sadece İEET'ye bağlı ulaşım araçlarında izlenebilen bir Metrobüs reklam filminde oynadı.

Vatan Şaşmaz, 14 Temmuz 2011 tarihinde Nurşen Kocayaş ile New York'da konsoloslukta evlendi. 10 Ocak 2014 tarihinde Fethiye Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşandı. 11 Eylül 2015 tarihinde mimar Yasemin Adalı ile evlendi.