Rehine ihbarı polisi harekete geçirdi

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 155 Polis İmdat hattını arayan bir kişi, Doğanlar Mahallesi Beykoz Sokak'ta silahlı şüpheliler tarafından bir kişinin evde rehin tutulduğu ihbarını yaptı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çelik yeleklerini giyen polis ekipleri, mahalleyi adeta abluka altına alarak sokak çıkışlarını kapattı. Öte yandan, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri de mahalle yakınına gelerek müdahale için hazır bekletildi.

POLİS EKİPLERİ GELİRKEN DARP ETTİKLERİ ŞAHSI MAHALLEDEN ÇIKARMIŞLAR

Öte yandan, polis ekiplerinin müdahale hazırlıkları devam ettiği sırada rehin tutulduğu belirtilen şahsın merkez Meram ilçesi Doktor Ziya Barlas Mahallesi'nde bulunduğu şeklinde bilgi gelmesi üzerine bu adrese polis ve ambulans gönderildi. Darp edilen Mehmet K.'nin, polis ekipleri mahalleye geldiği sırada bir minibüsle evden alınarak, Doktor Ziya Barlas Mahallesi'ne götürülüp bırakıldığı tespit edildi. Başında yaralar olan Mehmet K., polis eşliğinde Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN REHİN TUTULMUŞ

Yaralı Mehmet K.'nin hastanede polise verdiği ifadede kendisini darp eden kişilerin İ.H. ve adının S. olduğunu bildiği bir kişi olduğunu söylediği öğrenildi. Mehmet K.'nin, polise, şüphelilerden İ.H.'den 5 bin lira borç aldığını, şahısların da buna karşılık kendisinden 50 bin lira istediğini iddia ederek, bunun için dün akşam saatlerinde Doğanlar Mahallesi Beykoz Sokak'taki eve çağırdıklarını anlattı. Mehmet K. şüphelilerin sabaha kadar kendisini darp ettiğini belirtti.

Öte yandan, polis ekipleri Mehmet K.'nin ifadeleri doğrultusunda şüpheli kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.