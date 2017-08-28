Başoğlu’na ‘hayasızca hareket’ soruşturması

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum'daki bir koyda teknede öpüşürken fotoğrafları yayımlanan sunucu Murat Başoğlu
ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile ilgili resen soruşturma başlattı. Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, ilçedeki bir teknede yaşanan olayın toplumsal değer yargılarına aykırı olduğu ifade edilerek, yazılı ve görsel basında buna ilişkin yer alan haber içeriklerinin ihbar kabul edildiği bildirildi. Açıklamada, habere konu kişiler hakkında "Hayasızca hareketler" suçu bakımından inceleme yapılmak üzere resen soruşturma başlatıldığı kaydedilerek şöyle denildi: "Bodrum'da bir teknede görüntülenen ve toplumsal değer yargılarına aykırı olan olaya ilişkin olarak yazılı ve görsel basında yer bulan haber içerikleri ihbar kabul edilerek, habere konu kişiler hakkında hayasızca hareketler suçu bakımından inceleme yapılmak üzere Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmıştır."