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Evlilik yıldönümü için gittiği restoranda can verdi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 28.8.2017 10:58 Güncelleme Tarihi: 28.8.2017 11:16
Evlilik yıldönümü için gittiği restoranda can verdi

Antalya'nan ilçesinde eşi ile birlikte evliliklerini birinci yılını kutlamak için Oymapınar bölgesinde bir restorana giden , hesap öderken bir anda yere yığıldı. Çiftçioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, (39), eşi Nadire Dilek Çiftçioğlu ile birlikte evliliklerin birinci yılını kutlamak üzere Oymapınar bölgesinde bir restorana gitti. Çiftçioğlu çifti burada yıldönümünü kutlarken, Hüseyin Çiftçioğlu bir süre baraja girerek yüzdü. Barajdan çıktıktan sonra üzerini giyip hesap ödemeye giden Çiftçioğlu, bilinmeyen nedenle bir anda kafa üstü yere düştü. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri Çiftçioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

TANSİYON HAPI KULLANIYORDU...

Çiftçioğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi. Çiftçioğlu'nun hastası olduğu ve tansiyon hapları kullandığı öğrenildi.

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Evlilik yıldönümü için gittiği restoranda can verdi
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