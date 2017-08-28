Vatan Şaşmaz otelde ölü bulundu

Beşiktaş'taki Conrad Otel'in odasından birinde ünlü sunucu Vatan Şaşmaz kadın arkadaşı Filiz Aker tarafından öldürüldü. Aker aha sonra aynı silahla intihar etti.

4 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ



Edinilen bilgiye Filiz Aker 17.00 sıralarında yiğeni ile yemek yerken gelen bir telefon mesajı ile odasına çıktı. Aker'den uzun süre haber alamayan yeğeni durumu otel görevlilerine ve polise bildirdi. Kapıyı açan otel görevlileri Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker'i kanlar içerisinde yerde ölü olarak buldu. İhbar üzerine otele gelen polisin yaptığı incelemede Vatan Şaşmaz'ın sırtından 4 kurşunla, Filiz Aker'in ise başından tek kurşun ile yaşamlarını yitirdiklerini belirledi.

İNTİHAR ETTİ



Polis Filiz Aker'in Şaşmaz'ı vurduktan sonra bulundurma ruhsatlı tabancası ile intihar ettiğini tespit etti.



ABD'de Green Kart ile yaşayan ve eski mankenlerden Filiz Aker'in , 1 ay önce İstanbul'a gelerek Conrad Otel'e yerleştiği belirlendi.

ÜNLÜ SUNUCU VATAN ŞAŞMAZ ÖLDÜRÜLDÜ

ODAYA BAŞKA KİMSE GİRMEDİ

Otel girişini araç trafiğine kapatan polis ekipleri ve nöbetçi cumhuriyet savcısı, olay yerinde inceleme yaptı.

Bu arada, otel odasının Filiz Aker adına tutulduğu ve incelenen güvenlik kamerası kayıtlarından odaya başka kimsenin girmediğinin görüldüğü öğrenildi.

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Ünlü Sunucu Vatan Şaşmaz'ın eski manken Filiz Aker tarafından 5 yıldızlı otel odasında öldürülmesinin ardından otel odasında yapılan incelemeler tamamlandı. Yapılan çalışmaların ardından Şaşmaz ve Aker'in cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Vatan Şaşmaz, 8 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Çanakkale Biga'lıdır. Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir hastanede doğduğu için annesi ona Vatansever ismini vermiş. Zamanla sadece Vatan denilmeye başlamış. Babasının adı Süleyman Şaşmaz, annesinin adı Safiye'dir. Anne babası 1984 yılında boşanmış olan Vatan Şaşmaz anne ve dedesi ile oturmaktadır. Çapa Ortaokulundan mezun oldu. Liseye Pertevniyal Lisesinde başladı, Şehremini Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde işletme okudu. 1996 yılında okuldan ayrıldı ve 1-1.5 sene aracı bir kurumda borsacı, yatırım danışmanı, dealer olarak çalıştı.

Üniversite yıllarında 1993 yılında Deniz Tüney Mankenlik ve Fotomodellik Ajansı'na bağlı olarak fotomodellik yaptı. Bazı katalog çekimlerinde, reklam filmlerinde ve video kliplerde rol aldı Askerliğini Şırnak'da yaptı.

FİLİZ AKER KİMDİR?

Erkeklere özel kültür, sanat, yaşam, magazin üzerine "Erkekler Kulübü" adlı bir programı yazdı. Kanal 6'ya sundu. 1998 yılında başladığı programın 13. bölümünü çekerken 17 Ağustos depremi oldu. Depremden hemen bir gün sonra canlı yayına çıkmak zorunda kaldı. 75 programdan sonra 2000 yılında ATV'ye geçti. Sabah Keyfi'ni sunmak için atv'den teklif geldi.

İŞTE ÜNLÜLERİN VATAN ŞAŞMAZ PAYLAŞIMLARI

2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisindeki 'Engin' rolüyle oyunculuğa başladı. Televizyonda sunuculuk yaptı.

2002 - 2004 yılları arasında yılında Birol Güven'in dizisi "Çocuklar Duymasın" adlı dizide Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Ayşecan Tatari, Furkan Kızılay, Zeyno Günenç, Özgür Ozan, Volkan Severcan, Ferdi Akarnur, Nejat Birecik, Altan Günbay, Demet Tuncer, Fatma Karanfil, Demet Tuncer ile birlikte rol almıştır.

2012 yılında sadece İEET'ye bağlı ulaşım araçlarında izlenebilen bir Metrobüs reklam filminde oynadı.

Vatan Şaşmaz, 14 Temmuz 2011 tarihinde Nurşen Kocayaş ile New York'da konsoloslukta evlendi. 10 Ocak 2014 tarihinde Fethiye Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşandı. 11 Eylül 2015 tarihinde mimar Yasemin Adalı ile evlendi.