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Kafenin duvarındaki 1 lirayı bulana 11 bin lira ödül!

Giriş Tarihi: 28.8.2017 12:29 Güncelleme Tarihi: 28.8.2017 12:40
Kafenin duvarındaki 1 lirayı bulana 11 bin lira ödül!

Sivas'ta inşaat mühendisi olan Muhammet Kuşçu, kardeşi Halil Kuşçu'nun kent merkezinde yeni açtığı kafe için bir bilmece tavsiye etti. Kardeşinin işletmesinin tanıtımı için fikir geliştiren ağabey Kuşçu, dükkan içerisinde tadilat sırasında kullanılan 11 bin tuğladan birinin arkasına 1 lira yerleştirerek, paranın yerini tarif eden bir bilmece hazırladı.

TAHMİN ETTİKLERİ TUĞLAYI KIRIYORLAR

Ertesi gün bunu kardeşi ile paylaşan Muhammet Kuşçu, 1 lirayı bulana 11 bin lira ödül vereceğini söyledi. Bulmacayı çözmeye çalışanlardan, tahmin ettikleri tuğlayı kırıp 1 lirayı kontrol etmek içinse 100 lira ücret alınması planlandı.

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Kafenin duvarındaki 1 lirayı bulana 11 bin lira ödül!
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