Kazasız kurban kesimi için 'Reuff' tekniği

Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, Kurban Bayramı'nda kesim için kolaylık sağlayan 'Reuff' tekniğinin nasıl uygulandığını kurbanlık hayvan üzerinde anlatarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yıldız, kullanılabilecek 10 teknik arasındaki bu tekniğin en güvenli ve kolay teknik olduğunu ifade ederek, bu yöntemle kazaların önüne geçileceğini ifade etti. Bu teknikle kesimi yapan kişinin zarar görme ihtimalinin olmadığını belirten Yıldız, "Bu kesim tekniği 'Reuff' tekniği olarak bilinir. Türk yöntemi var ama çok kullanmıyoruz. Bu daha basit geliyor bize. 1800'lerde bulunan bir teknik bu. Bir sürü yatırma teknikleri var. 8-10 tane ayrı teknik var. En kolayı da bu. Yatıran kişiye de hiçbir zarar vermiyor" diye konuştu.

Yıldız veterinere kontrol ettirilmeyen kurbanların kesilmesi durumunda binlerce kişiye hastalık bulaşma riski olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Kesim öncesi serbest veterinere gidip bir kontrol ettirsin vatandaşlar hayvanı. O hayvanın herhangi bir sağlık sorunu varsa kestikten sonra iş işten geçmiş oluyor. Bir sürprizle karşılaşmamak için bir veteriner hekime muayene ettirsinler. Türkiye'de milyon adetle tabir ettiğimiz kurban kesiliyor. Toplamda 7-8 milyon hayvan sayısı var her bayram. Bunlardan yüzlerce, binlerce kişiye hastalık geçme riski var. Bunun da ülke bütçesine yüklü bir maliyet getirir"