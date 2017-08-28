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- - 28 Ağustos 2017

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 28.8.2017 22:40 Güncelleme Tarihi: 28.8.2017 22:40
Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 28 Ağustos 2017

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 786'ncı hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları; 2, 4, 10, 11, 13, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 34, 37, 40, 52, 54, 62, 65, 75 ve 78 olarak belirlendi. itibarıyla 10 bilen iki kişi 140 bin 729 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 786'ncı hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları; 2, 4, 10, 11, 13, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 34, 37, 40, 52, 54, 62, 65, 75 ve 78 olarak belirlendi. itibarıyla 10 bilen iki kişi 140 bin 729 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı. İşte hakkında tüm detaylar!

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen iki kişi 140 bin 729 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 113 kişi bin 660 lira 60'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 123 kişi 88 lira 70'er kuruş, 7 bilen 19 bin 417 kişi 18 lira 55'er kuruş, 6 bilen 109 bin 685 kişi 3 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 149 bin 492 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını Bursa'nın Orhangazi ve Konya'nın Ereğli ilçelerinden yatırdıkları belirtildi.

Toplam 1 milyon 876 bin 379 lira 85 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 748 bin 44 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 416 bin 973 lira 31 kuruş aktarıldı.

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Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 28 Ağustos 2017
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