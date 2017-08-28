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Minik Nisanur'un feci ölümü!

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 28.8.2017 14:12 Güncelleme Tarihi: 28.8.2017 14:15
Minik Nisanur'un feci ölümü!

'ın Akyaka İlçesi'ne bağlı Karahan Köyü'nden 7 yaşındaki , evlerinin önünde oyun oynarken çıkan şiddetli rüzgarda uçan çatının altında kalıp öldü. Nisanur Kesen'den geriye, 'Bayramınız kutlu olsun' sözünü kardeşine öğretirken çekilen görüntüleri kaldı. Nisanur'un babası , "Kızımı okula kaydettirmiştik. Ne okula gitmek ne de bayramı görmek nasip olmadı" dedi.

Olay, Akyaka'ya bağlı Karahan Köyü'nde 2 hafta önce meydana geldi. , evlerinin önünde tek başına oyun oynarken, ani bir fırtına çıktı. Endişelenen baba , pencereden dışarı bakarken kızını gördü. Babası dışarı çıkıncaya kadar, çatıdan uçan bir parça Nisanur'un üzerine düştü. Muzaffer Kesen, ağır yaralanan kızını kucağına alıp, komşularının otomobiliyle Akyaka Devlet Hastanesi'ne götürdü. İlk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne ambulansla nakledilen Nisanur Kesen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"NE OKULA GİTMEK, NE DE BAYRAMI GÖRMEK NASİP OLMADI"

Muzaffer Kesen, köyünde toprağa verdiği kızı Nisanur'un bu yıl ilkokula başlayacağını hatırlattı. Büyük üzüntü içinde olduklarını kaydeden Muzaffer Kesen, "Koşarak gittim ama ben gidinceye kadar Nisanur yaralanmıştı. Kurtaramadım. İki çocuğum vardı, birini kaybettim. Kızımı okula kaydettirmiştik. Ne okula gitmek ne de bayramı görmek nasip olmadı. Oysa okumasını istiyordum. Geçen bayramda Nisanur gülücükler saçıyor ve küçük kardeşine 'Bayramınız kutlu olsun' sözünü öğretiyordu. O video hatıra kaldı. Bu bayram yavrum yok" diye konuştu.

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Minik Nisanur'un feci ölümü!
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