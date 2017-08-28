Sahte damada ikinci suçüstü!

İstanbul'da dolandırıcı sahte damat O.A. evlilik vaadi ile kadınları tuzağa düşürdü. 6 kadını 260 bin lira dolandırdığı iddia edilen sahte damat suçüstü yakalandı. Soruşturma, mağdur kadınların İstanbul Emniyeti'ne başvurusu üzerine açıldı. Kadın mağdur D.S. "Daire bile tuttuk. Tadilat için 40 bin lira verdim. Sonra ona ulaşamadım" dedi. Başka bir mağdur ise "Evlenme teklif etti. 80 bin liralık ziynet eşyası kaptırdım" diye konuştu. İki kadına sahte evrak
ve kişilerle sahte nikâh kıyan O.A., İstanbul polisi tarafından yeni bir sahte nikâh töreninde suçüstü yakalandı. Daha önce de suçüstü yakalanan ve denetimli serbest kalan O.A.'nın aynı suçtan 2.5 yıllık hapis cezası olduğu ortaya çıktı. 6 kadını benzer yöntemlerle dolandırdığı iddia edilen ve suçüstü yakalanan O.A. ifadesinde suçlamaları kabul etmedi ancak tutuklandı.