Şair Cemal Safi’ye şiirleriyle terapi

"Ya Evde Yoksan," "Vurgun" "Sende Kalmış" adlı kitapları bulunan; yazdığı birçok eseri bestelenen 79 yaşındaki şair Cemal Safi
'ye, KOAH
nedeniyle kaldırıldığı hastanede şiirleri dinletilerek terapi uygulanıyor. Şairin oğlu Peyami Safa Safi, ileri derecede KOAH rahatsızlığı bulunan babasını 30 Mayıs'ta fenalaşınca İzmir'de Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi'ne kaldırdıklarını söyledi.
Yoğun bakım ünitesindeki ilk 5-6 günü çok zor geçen babasının durumunun, daha sonrasında beyninde pıhtı atması sonucu daha da kötüleştiğini belirten Safi, babasının 6 Haziran'da komaya girdiğini ifade etti.
Arkadaşının tavsiyesiyle, görebildikleri kısıtlı sürede babasına kendi şiirlerini okuduklarını bildiren Safi, babasının 12 Haziran'da gözlerini yeniden "şiirlerle" açtığını dile getirdi. Safi, ünlü şairin komadan çıkış anını şöyle anlattı:
"Önce babamın şiirlerini okuduk. İlk birkaç şiirde tepki vermedi, üçüncü şiirde gözünü kırpıp dudaklarını oynattı. Doktora haber verdik ama hareketleri durdu. Hatta doktor hanım 'tesadüftür' dedi. Şiirleri okumaya devam ettik. Bir öğrencisinin babam için yazdığı 'Bekletme Bizi Hocam' şiirini okurken babamın gözünden yaşlar gelmeye başladı.
Çok şaşırdık, çok sevindik. O günden sonra babam tekrar hareket kazanmaya başladı." Babasının ellerini oynatmaya başladığını, gözlerini açtığını kaydeden Safi, "Bunda şiirin etkisi olduğunu düşünüyorum. Babamın dünyası şiirdi, 60 yılını şiire vermiş. Ondan sonra her geldiğimizde, her görüştüğümüzde şiirini okuyoruz. Tepki veriyor, seviniyor. Doktorları da seviniyor, 'Devam edin' diyorlar" ifadelerini kullandı. Efsun YILMAZ /
AA