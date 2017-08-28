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Savcılıktan 'ın öldürülmesiyle ilgili ilk açıklama

Giriş Tarihi: 27.8.2017 22:01 Güncelleme Tarihi: 28.8.2017 02:05
Savcılıktan Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesiyle ilgili ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma kapsamında, nöbetçi cumhuriyet savcısının söz konusu otel odasında inceleme yaptığı belirtildi.

İncelemelerini tamamlayan nöbetçi savcının tanık beyanlarına başvurduğu bilgisi verilen açıklamada, olayla ilgili herhangi bir gözaltı işlemi bulunmadığı kaydedildi.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ünlü Sunucu Vatan Şaşmaz'ın eski manken Filiz Aker tarafından 5 yıldızlı otel odasında öldürülmesinin ardından otel odasında yapılan incelemeler tamamlandı. Yapılan çalışmaların ardından Şaşmaz ve Aker'in cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

VATAN ŞAŞMAZ'I ÖLDÜREN KİŞİ BELLİ OLDU

İŞTE ÜNLÜLERİN VATAN ŞAŞMAZ PAYLAŞIMLARI FİLİZ AKER KİMDİR?

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Savcılıktan Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesiyle ilgili ilk açıklama
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