Savcılıktan Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesiyle ilgili ilk açıklama

İncelemelerini tamamlayan nöbetçi savcının tanık beyanlarına başvurduğu bilgisi verilen açıklamada, olayla ilgili herhangi bir gözaltı işlemi bulunmadığı kaydedildi.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Ünlü Sunucu Vatan Şaşmaz'ın eski manken Filiz Aker tarafından 5 yıldızlı otel odasında öldürülmesinin ardından otel odasında yapılan incelemeler tamamlandı. Yapılan çalışmaların ardından Şaşmaz ve Aker'in cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

VATAN ŞAŞMAZ'I ÖLDÜREN KİŞİ BELLİ OLDU

İŞTE ÜNLÜLERİN VATAN ŞAŞMAZ PAYLAŞIMLARI

FİLİZ AKER KİMDİR?