Son dakika: Meteoroloji'den Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

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: 'den 'nde fırtına uyarısı

Giriş Tarihi: 28.8.2017 12:58 Güncelleme Tarihi: 28.8.2017 12:58
, 'nde yarın akşam saatlerinden itibaren yıldız / poyraz fırtınası beklendiğini duyurdu. Rüzgarın hızının 75 km'ye kadar çıkabiliceği tahmin ediliyor.
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