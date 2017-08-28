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Son dakika: Meteoroloji'den Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
Son dakika
:
Meteoroloji
'den
Marmara Denizi
'nde fırtına uyarısı
Giriş Tarihi: 28.8.2017
12:58
Güncelleme Tarihi: 28.8.2017
12:58
Meteoroloji
,
Marmara Denizi
'nde yarın akşam saatlerinden itibaren yıldız / poyraz fırtınası beklendiğini duyurdu. Rüzgarın hızının 75 km'ye kadar çıkabiliceği tahmin ediliyor.
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Son dakika: Meteoroloji'den Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
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