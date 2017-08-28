"Teyzem Vatan Şaşmaz'a platonik aşk besliyordu"

Filiz Aker'in yeğeni Dansöz Dora şöyle konuştu:

"Kafedeydik. Oturuyorduk duygusal konuşmalar yapıyordu. 'Çok mutluyum' diyordu. 'Hiç bu kadar mutlu olmadım ama benim mutluluğum seni üzebilir sakın üzülme' falan filan diyordu. 'Bir yarım saat yukarı çıkacağım bir arkadaşımla görüşeceğim' dedi. 10 dakika geçti aradım 'geliyor musun canım' dedim, 'geliyorum' dedi. Sonra yine zaman geçti aradım telefonu kapalıydı. Otelden de aradım. yukarı çıktım kapıyı çaldım kimse açmıyor. 'Teyzeme ona ulaşamıyorum' dedim. Güvenlik aldık resepsiyondan. Kapıyı açtırdık. Üst kilit kilitliydi. Kapı açılınca baktık yerde yatıyor Vatan. Kırmızı gömlekli kotlu birini gördük herhalde Vatan'dır bu dedik. Teyzemle Vatan'ın ilişkisi çok daha öncesine dayanıyor şu anda öyle bir şey yoktu. Yeni bir ilişki yoktu. Neden Vatan'la buluştu bilmiyorum. Hiçbir şeyden haberim yok."

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YILLARDIR PLATONİK AŞIKTI

Kelebek'in haberine göre sözlerine şöyle devam etti: "Teyzem yıllardır Vatan'a aşıktı platonik olarak. İnan teyzeme üzülüyorum. ama o kadar da çok Vatan'a üzülüyorum ki. Eşi hamile miymiş onu da bilmiyorum. Sadece bana yarım saat yukarı çıkıyorum diye diretti. Bir arkadaşım dedi geliyorum dedi. Teyzem uzun zamandır burada kalıyordu. Yaklaşık bir senedir falan. Ben de Ahmet'le evlenince burdan gelin çıktım."

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İKİ SENEDİR TEYZEM BU OTELDE KALIYORDU

"Teyzemde tutku halindeydi. Vatan'ın hiçbir suçu yok. Teyzemin bitmeyen bir Vatan aşkı vardı. Teyze saçmalama derdim. 'Karısını boşayacak benimle evlenecek' derdi. Neden böyle oldu hiç bilmiyorum. Yerde bir adam yatınca Vatan'a olan aşkını bildiğimden odur dedim. Teyzeme çok üzüldüm ama Vatan'a 10 kat daha üzüldüm. Neredeyse iki senedir teyzem bu otelde kaldığından (silahı öyle sokmuş olabilir diyor)... "

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