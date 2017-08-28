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Üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 28.8.2017 14:34
Üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

’te yapımı tamamlanmak üzere olan inşaatın 3. katından asansör boşluğuna düşen üniversite son sınıf öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mahallesi Pala Dede Caddesi üzerinde yapımı tamamlanmak üzere bir inşaatta meydana gelen olayda, okul harçlığı için arkadaşları ile birlikte 6 katlı bir binaya mutfak dolabı çıkartan Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Salim Karapınar, 3. kata geldikleri sırada taşıdıkları dolabı kaldırmaya çalıştıkları esnada dengesini kaybederek güvenlik önleminin alınmadığı 12 metre yükseklikteki asansör boşluğuna düşmüştü. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karapınar, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
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Üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti
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