Üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

Karabük
Mahallesi Pala Dede Caddesi üzerinde yapımı tamamlanmak üzere bir inşaatta meydana gelen olayda, okul harçlığı için arkadaşları ile birlikte 6 katlı bir binaya mutfak dolabı çıkartan Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Salim Karapınar, 3. kata geldikleri sırada taşıdıkları dolabı kaldırmaya çalıştıkları esnada dengesini kaybederek güvenlik önleminin alınmadığı 12 metre yükseklikteki asansör boşluğuna düşmüştü. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan
Karapınar, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.